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Выплаты на детей от 3 до 7 лет начнутся досрочно

ПОЛИТИКА

Президент России Владимир Путин поручил правительству сделать все необходимое для того, чтобы семьи, имеющие детей в возрасте от трех до семи лет, начали досрочно получать новую меру поддержки.

«Поручаю правительству форсировать все организационные мероприятия, чтобы семьи начали получать эти выплаты не в июле, как планировалось, а в на месяц раньше — в июне, — подчеркнул он в своем обращении россиянам, которое он сделал в связи с мировой пандемией коронавируса. — Прошу губернаторов ускорить передачу необходимой информации из региональных ЗАГСов в налоговые службы. Это принципиально важно, чтобы начать выплаты».

Напомним, выплата устанавливается с 1 января и предоставляется на условиях, предусмотренных законодательством регионов.

На выплату могут рассчитывать семьи с низкими доходами менее величины прожиточного минимума.

Семья, которая подаст заявление с 1 июля 2020 года, получит средства за первые шесть месяцев 2020 года, если к 1 января ребенку уже исполнилось три года. Если три года исполнилось с января по июнь 2020 года, то семья получит доплату за время с момента достижения ребенком возраста трех лет в 2020 году до назначения выплаты, поясняли ранее в Минтруде.

Размер пособия будет составлять 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем по стране это порядка 5500 рублей. В общей сложности эти выплаты получат семьи, в которых проживают около двух миллионов детей. На эти цели из бюджетов всех уровней направят 136,4 миллиарда рублей.

Галина Бахшиева
Теги: Путин, социальные пособия
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