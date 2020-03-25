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В России будут доплачивать по 5000 рублей на каждого ребенка семьям с маткапиталом

ПОЛИТИКА

Президент России Владимир Путин предложил в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно выплачивать по 5 тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно.

«Надо поддержать семьи с детьми, — заявил Путин в своем сегодняшнем обращении россиянам, которое он сделал в связи с мировой пандемией коронавируса. — Такая поддержка особенно важна для семей, где дети сейчас не посещают ясли или детский сад. Для родителей, которые находятся сейчас на больничном или в отпуске по уходу за ребенком».

В 2020 году материнский капитал составляет:

— 466 617 рублей при рождении (усыновлении) первого ребенка с 1 января 2020 года;

— 466 617 рублей при рождении (усыновлении) второго или последующего ребенка до 31 декабря 2019 года включительно;

— 616 617 рублей при рождении (усыновлении) второго ребенка с 1 января 2020 года, если первый был рожден до 31 декабря 2019 года включительно;

— 616 617 рублей при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей с 1 января 2020 года, если ранее право на маткапитал не возникало, то есть первые двое детей были рождены до 1 января 2007 года.

Галина Бахшиева
Теги: Путин, маткапитал
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