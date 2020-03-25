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Константин Толкачев: Башкирия успешно побеждала эпидемии более масштабные, чем коронавирус

ПОЛИТИКА
Фото: ИА «Башинформ»

Константин Толкачев: Башкирия успешно побеждала эпидемии более масштабные, чем коронавирус Фото: ИА «Башинформ»

Председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев призвал граждан соблюдать рекомендованные меры профилактики коронавирусной инфекции, отметив, что республика ранее успешно справлялась с не менее опасными вспышками заболеваний.

«Новый вирус – суровая проверка на состоятельность государственных систем здравоохранения, – отметил Константин Толкачев. – Нисколько не сомневаюсь, что нам удастся победить заболевание. В истории республики были времена, когда приходилось бороться с не менее опасными болезнями в гораздо более тяжелых условиях. Яркий пример – период Великой Отечественной войны. Сейчас Государственное Собрание как раз готовит выпуск 25-го Свода законов и нормативных правовых актов Башкортостана, где собраны документы за 1945 год. Из них мы видим, что эпидемиологическая обстановка в период военного времени была крайне тяжелой. Но республика с ней справилась».

Председатель Государственного Собрания отметил, что в период войны на территории БАССР свирепствовали сыпной тиф, септическая ангина и даже малярия. В условиях военной и послевоенной разрухи, упадка экономики, кадрового дефицита бороться с ними было крайне тяжело. Но республика мобилизовала все силы и средства. Разворачивались сотни дополнительных инфекционных коек в больницах, в Воскресенском, Благоварском и Иглинском районах были организованы специальные малярийные пункты, оперативно решались вопросы по материально-техническому оснащению и кадровому обеспечению лечебных учреждений.

«Сегодня эти болезни канули в историю. Но сравнительно недавно они были суровой реальностью, уносили тысячи жизней наших земляков, – сказал Константин Толкачев. – Эпидемии Второй мировой были точно не менее страшны, чем нынешний коронавирус. Но благодаря принятым на государственном уровне мерам республика с ними справилась, причем в крайне тяжелых экономических и социальных условиях. Победили тогда – победим и сейчас. Главное, чтобы каждый житель республики с пониманием относился к установленным ограничениям и мерам профилактики».

ИА «Башинформ»
Теги: Константин Толкачев, коронавирус
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