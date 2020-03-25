Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ В Башкирии волонтеры помогают ветеранам во время коронавируса Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ

Региональные команды «Молодежки ОНФ» продолжают помогать пожилым, одиноким и малоподвижным гражданам в условиях распространения коронавируса. Обращения поступают в региональные штабы Народного фронта и Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». Работа ведется в 85 регионах России. Просьбы о помощи самые разные. Ежедневно участники «Молодежки ОНФ» покупают продукты и лекарства, помогают выбросить мусор, заготовить дрова, выгуливают домашних животных, оплачивают счета за услуги ЖКХ. Общественники помогли уже 400 жителям.

В Башкортостане участники команды привезли продукты и защитные маски ветерану Великой Отечественной войны Асхату Аскаровичу Мингазетдинову. Войну он прошел разведчиком в составе 980-го артполка 17-й стрелковой дивизии Народного ополчения Москворецкого района г. Москвы. Воевал в составе Западного, Брянского, 2-го Белорусского фронта. У ветерана две медали «За отвагу», медаль «За освобождение Белоруссии», орден Красной Звезды и орден Великой Отечественной войны I и II степени. После войны Асхат Аскарович окончил Башкирский медицинский университет и более 50 лет проработал врачом. Защитил кандидатскую диссертацию, опубликовал 70 научных работ.

Ветеран поблагодарил участников «Молодежки ОНФ» за помощь. Его расстроило только одно обстоятельство: из требований безопасности ребята не смогли зайти к ветерану в гости:

«Я ждал, заварил чай, приготовился угостить гостей, а они пришли в масках, в перчатках, и сказали, что им не положено заходить в квартиру. Это, конечно, немного печально. Но с другой стороны — в такие трудные времена лучше поберечься. То, что делает «Молодежка ОНФ» — это большая поддержка и благородное дело. Потому что помогать в благополучный период сможет каждый. А мобилизоваться и поддержать незнакомых людей в такие непростые времена — это действительно сильный поступок», — поблагодарил участников команды ветеран ВОВ, житель Уфы Асхат Мингазетдинов.

Всего же в адрес Башкирского штаба поступило 25 обращений, 11 из них региональная команда «Молодежки ОНФ» уже отработала. Просьбы о помощи поступают не только из Уфы, но и со всей республики.

Участники «Молодежки ОНФ» соблюдают все необходимые меры безопасности. Выезжают по адресам только в защитных масках и одноразовых перчатках.

Обратиться за помощью можно на Единую горячую линию ОНФ по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам: 8-800-200-34-11.