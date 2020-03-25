Трилогия о Салавате Юлаеве: Кто и когда ее создавал

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«Встреча Салавата с войском Пугачева», «Бой Салавата с отрядом Карташевского» и «Поимка Салавата». Кто и когда создал эти холсты. Об этом в газете «Советская Башкирия» от 4 апреля 1968 года. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

О Салавате Юлаеве – своем батыре, поэте народ складывал песни. Появлялись исторические исследования сначала русских, затем башкирских ученых, были созданы литературные, музыкальные произведения. Образ народного героя завладел и воображением художников. Его написал на холсте и воссоздал в монументальной живописи А. Кузнецов, портрет Салавата Юлаева изваяла Т. Нечаева, писали М. Арсланов, Г. Мустафин, Г. Имашева, Р. Ишбулатов. Но первым в этом ряду по праву называется Анатолий Петрович Лежнёв.

Три больших холста, написанных им в разное время, составляют как бы трилогию: «Встреча Салавата с войском Пугачева», «Бой Салавата с отрядом Карташевского» и «Поимки Салавата». В этих картинах отразилось высокое искусство художника Лежнёва – мастера композиции, тонкого колориста, говорится в газете.

Картина «Встреча Салавата с войском Пугачева», написанная в 1949 году, полна эпического настроения. Как закономерный, величавый акт свершается событие – единение башкир и русских в борьбе против угнетателей. Не допуская небрежности в рисунке, в деталях, автор со знанием материала воссоздает картину истории. Обобщенно, издали показывая войско Пугачева, он выдвигает на первый план башкирских конников, стремится к постижению национального характера башкир той далекой эпохи. Как всегда, большую роль в композиции у Лежнёва играет пейзаж. Светлое небо, яркая зелень травы. Это символы, необходимые художнику для раскрытия темы.

Иначе построена композиция «Бой Салавата с отрядом Карташевского». Полотно наполнено горячим вдохновением, выражающим большой темперамент автора. Башкирская конница изображена в горячий момент боя с такой удивительной непосредственностью и в то же время с безусловной, убеждающей исторической достоверностью. Красота скачущих на конях башкир-воинов, полных отваги и воли к победе, захватывает. Их стремительное движение заставляет вооруженную до зубов царскую армию откатиться в низину. Автор живописует красоту уральских гор. Ему удается передать зрителю ощущение органической слитности мчащихся конников с природой. Это их край, их горы.

И трагический финал – «Поимка Салавата», картина создана в 1930 году. Здесь снова столкновение двух враждебных сил. Огромное внутреннее напряжение в могучей фигуре сжавшегося пружиной героя, схватившегося за лук и кинжал. «Передавая что-то диковатое в его повадке, автор заставляет зрителя почувствовать историческую дистанцию, отделяющую его от события», — отмечают в газете.

Так, в трех полотнах автор сумел выразить много мыслей: единство народов в борьбе за свободу, высокие моральные качества, человеческая привлекательность и неукротимая отвага башкирской молодежи.

Много работал Лежнёв над композицией «Допрос Салавата», оставшейся в эскизах. «Им написано несколько исторических портретов. И каждый раз он видит Салавата иным, стремясь приблизиться к исторической правде, раскрыть яркий национальный характер».

Воспитанник московской живописной школы, куда его рекомендовал великий Суриков, высокоодаренный живописец Анатолий Лежнёв был активным общественным деятелем, организатором первой в Уфе изостудии для рабочей молодежи, преподавал в Уфимском училище искусств. Так русский художник Лежнёв стал одним из основоположников изобразительного искусства Башкирии, посвятив себя, свое искусство народу и природе родного края.

Справка. Анатолий Петрович Лежнёв (1888—1956) родился в Тамбовской губернии. В 1897-м его семья переехала в Башкирию. В 1905 году Лежнёв стал работать как художник, писал пейзажи, портреты, делал росписи для церквей. В 1911-1913 годах по рекомендации Василия Сурикова учился в частной художественной школе в Москве. Первый председатель правления Башкирского союза художников. Самые известные работы Лежнёва посвящены легендарному герою башкирского народа Салавату Юлаеву. В Башкирском государственном художественном музее имени М. В. Нестерова хранятся 127 работ художника.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.