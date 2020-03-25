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Во всех мечетях крупных городов Башкирии отменили пятничные намазы

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Во всех мечетях крупных городов Башкирии отменили пятничные намазы Фото: Олег Яровиков

В мечетях крупных городов Башкирии отменили пятничные молитвы. Об этом сообщается на официальном сайте Духовного управления мусульман республики.

Пятничные намазы отменены в мечетях в городах с населением более 100 тысяч человек.

Это связано с распространением коронавирусной инфекции, а также ограничением на массовые мероприятия с численностью посетителей более 250 человек.

«Верующим, которые регулярно совершают пятничный намаз и пропускают его сейчас ввиду указанных уважительных причин, не стоит беспокоиться об упущенной награде», — говорится в сообщении Духовного управления и предлагается «совершать вместо временно недоступного пятничного намаза обеденный намаз Зухр дома или на работе».

Также имамам и муэдзинам рекомендовано сократить до минимума время между азаном (призывом к молитве) и икаматом (вторым призывом на молитву) в пятикратных молитвах.

Заболевших мусульман просят остаться дома, а также не посещать пятничные намазы в мечетях поменьше, сохранять спокойствие, не поддаваться панике и не распространять слухи.

В помещениях мечетей поручено проводить регулярную уборку с дезинфекцией.

«Исламская религия нацелена на сохранение жизни человека, его убеждений, разума, имущества и чести. При наличии угрозы нанесения вреда вышеперечисленным аспектам шариат позволяет облегчать нормы, вмененные в обязанность верующим», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что запрет на проведение пятничных намазов будет действовать до особых указаний руководства ДУМ РБ.

Розалия Валеева
Теги: мечеть, намаз
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