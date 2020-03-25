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УГНТУ вошел в 20-ку рейтинга востребованности вузов в РФ – 2019

ОБЩЕСТВО

Уфимский государственный нефтяной технический университет улучшил свою позицию в рейтинге востребованности вузов в РФ, поднявшись с 21-й строчки. В группе инженерных вузов, представленных в рейтинге, УГНТУ находится на 19 месте.Всего в 2019 году в исследование включили 436 вузов. ﻿﻿В рейтинг вошли государственные, муниципальные и частные организации высшего образования, среди которых 88 классических университетов, 125 инженерных вузов, 49 сельскохозяйственных, 65 гуманитарных (в том числе, педагогические, филологические, физкультуры и спорта), 59 из сферы управления и 50 медицинских.

Оценка проводилась по таким показателям, как доля выпускников, получивших направление на работу, коммерциализация интеллектуального продукта организации, а также цитирование трудов ее сотрудников.

Направлениями оценки деятельности вузов при составлении рейтинга выступили: востребованность подготовленных специалистов на рынке труда; востребованность исследований и разработок вуза со стороны предприятий и организаций реальной экономики; академическая востребованность результатов исследований и разработок, заявленных в научных публикациях.

Рейтинг востребованности вузов в Российской Федерации опубликован проектом ﻿«Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня».

ИА «Башинформ»
Теги: вузы, рейтинг
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