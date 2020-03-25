Фото: Олег Яровиков Владимира Путина проинформировали о дефиците масок и антисептиков Фото: Олег Яровиков

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что проинформировала президента Владимира Путина о дефиците медицинских масок и антисептиков на фоне ситуации с коронавирусом. «Хочу вас проинформировать, что ещё после нашего последнего заседания, на котором был поднят вопрос о том, что не хватает медицинских масок, специальных антисептических средств, я проинформировала президента об этой ситуации. Он уже принял решение о необходимых мерах», — передает ﻿РИА Новости слова Матвиенко. По ее словам, ситуация эта уже существенно изменилась и будет изменяться дальше. «Президент всегда реагирует на обращения, в том числе парламентариев», — добавила спикер Совфеда.