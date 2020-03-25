Фото: Валерий Шахов Госдума ужесточит уголовную ответственность за нарушение карантина во время коронавируса Фото: Валерий Шахов

В Государственную Думу внесены поправки в статью 236 Уголовного кодекса РФ и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, направленные на ужесточение уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Речь идет, например, о таких деяниях, как нарушение режима карантина. Их авторами стали председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, — рассказали в пресс-службе нижней палаты российского парламента. Сегодня эти поправки рекомендовал к принятию Совет Госдумы. Председатель ГД Вячеслав Володин подчеркнул, что инициатива поддерживается всеми фракциями и будет рассмотрена в приоритетном порядке.

«Исходя из сегодняшнего обсуждения есть консенсус, мы видим — все фракции, профильные комитеты поддерживают данную законодательную инициативу. Это говорит о том, что высока вероятность, что она будет принята уже на следующей неделе. Затем рассмотрение Советом Федерации, и закон ляжет на стол Президенту РФ, после чего эти нормы заработают», — добавил он.

«Предложения, которые мы вносим в УК РФ, в первую очередь направлены то, чтобы граждане, которые относятся к окружающим недостаточно ответственно, понимали, что, если будет нанесен вред здоровью тех, кто рядом, наступит наказание. И мы считаем, что это наказание должно быть достаточно жестким, потому что у нас много случаев, когда покидают больницы, покидают карантин, начинают ходить по магазинам, салонам, к родственникам, знакомым и наносят вред здоровью тех, кто рядом», — сказал Вячеслав Володин.

«За нарушение, повлекшее смерть человека или угрозу массового заболевания людей, предлагается наказывать штрафом от одного до двух миллионов рублей, либо лишением права на профессию на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. Если же несоблюдение правил повлечет по неосторожности смерть двух и более лиц, то это грозит лишением свободы на срок до семи лет. Умышленное нарушение, повлекшее за собой смерть, будет квалифицироваться как терроризм, хулиганство или диверсия и караться по соответствующим статьям Уголовного кодекса», — пояснил агентству «Башинформ» депутат Госдумы Рамзил Ишсарин.

«Сегодня надо думать о своих близких, родных, друзьях, коллегах, отдавать отчет своим действиям. Мы все должны организоваться, понимать, что сегодня многое зависит и от личного отношения каждого из нас к этой ситуации», — отметил Рамзил Ишсарин.

Законопроектом предлагается усилить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей. Наказание предлагается установить в виде штрафа от 500 тыс. до 1 млн рублей либо лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишения свободы на срок до трех лет.По словам парламентария, люди, которые являются потенциально зараженными или больными, должны понимать, что они несут большую ответственность перед другими людьми.