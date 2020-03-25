Фото: Олег Яровиков Всем жителям Башкирии необходимо срочно сообщить в МИД о своем пребывании за рубежом Фото: Олег Яровиков

Всем жителям Башкирии до 14 часов 26 марта необходимо срочно заявить в МИД РФ о своем пребывании за рубежом. Официальное обращение МИД на ежедневном брифинге Минздрава попросил довести до людей председатель госкомитета по туризму Салават Нафиков.

Специально для передачи информации действует телефон с WhatsApp +7 917 407 74 84. Данные граждан можно отправить на этот номер телефона.

«Нам необходимо в кратчайшие сроки собрать всю информацию о жителях республики, которые находятся в данный момент за пределами России. Им надо зайти на сайт МИДа, получить ссылки, по которым надо пройти регистрацию, и передать все данные о себе для организованного вывоза в Россию», — пояснил спикер.

Нафиков уточнил, что не со всеми могут связаться — например, в Индии находится 5 тысяч человек из России, информация по республике уточняется.

По последним данным из колл-центра, примерно 39 жителей Башкирии продолжают оставаться за рубежом, но их количество может быть и больше. Это те, кто самостоятельно путешествует по миру. Для организованных групп туристов, среди которых 642 человека, — меры уже приняты, все они будут вывезены до 31 марта.

«Сегодня туроператоры и турагентства уже не продают путевки, все забронированные туры переносятся, мы проводим консультации, объясняем», — сообщил председатель Госкомитета по туризму.