Фото: Валерий Шахов Рассылка о запрете нахождения детей в общественных местах в Башкирии оказалась фейком Фото: Валерий Шахов

Министерство образования Башкирии опровергло информацию о том, что нахождение ребенка в общественном месте предусматривает административное наказание.

«В социальных сетях и родительских чатах распространяется информация об административной ответственности родителей за нахождение детей в общественных местах. Данная информация не соответствует действительности», — прокомментировали в Минобре.

Ранее в интернете появилась информация о том, что нахождение ребенка без сопровождения родителей в торговых центрах, и даже на улице и в транспорте, чревато административной ответственностью.

Информация о том, что по школам пройдут рейдовые мероприятия на выявление ребенка в кружках или дополнительных занятиях, в результате которых будет наказано руководство школ, также является недостоверной.

Вся необходимая и достоверная информация размещается только на официальных сайтах, напомнили в министерстве.