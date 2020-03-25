Рассылка о запрете нахождения детей в общественных местах в Башкирии оказалась фейком
Рассылка о запрете нахождения детей в общественных местах в Башкирии оказалась фейком Фото: Валерий Шахов
Министерство образования Башкирии опровергло информацию о том, что нахождение ребенка в общественном месте предусматривает административное наказание.
«В социальных сетях и родительских чатах распространяется информация об административной ответственности родителей за нахождение детей в общественных местах. Данная информация не соответствует действительности», — прокомментировали в Минобре.
Ранее в интернете появилась информация о том, что нахождение ребенка без сопровождения родителей в торговых центрах, и даже на улице и в транспорте, чревато административной ответственностью.
Информация о том, что по школам пройдут рейдовые мероприятия на выявление ребенка в кружках или дополнительных занятиях, в результате которых будет наказано руководство школ, также является недостоверной.
Вся необходимая и достоверная информация размещается только на официальных сайтах, напомнили в министерстве.