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Санатории Башкирии работают в штатном режиме - Салават Нафиков

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Санатории Башкирии работают в штатном режиме - Салават Нафиков Фото: Олег Яровиков

Санатории Башкортостана работают в штатном режиме. Об этом на ежедневном брифинге Минздрава республики сегодня заявил председатель республиканского Госкомитета по туризму Салават Нафиков.

«Санатории работают в штатном режиме, по алгоритму, который выработал Минздрав. Все они укомплектованы необходимыми врачами», — пояснил Нафиков.

Он отметил, что сегодня-завтра будет проведено совещание, где будет расписан алгоритм питания, чтобы количество людей на завтраках, обедах и ужинах не превышало 50 человек.

Также Нафиков уточнил насчет прибывания в санатории людей, которые могут быть носителями коронавируса:

«Наши санатории не являются медицинскими учреждениями. Когда туда приезжают отдыхающие, все проходят медосмотр, поэтому такие вещи исключены».

ИА «Башинформ»
Теги: санатории, Минздрав РБ, брифинг
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