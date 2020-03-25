Фото: Олег Яровиков Санатории Башкирии работают в штатном режиме - Салават Нафиков Фото: Олег Яровиков

Санатории Башкортостана работают в штатном режиме. Об этом на ежедневном брифинге Минздрава республики сегодня заявил председатель республиканского Госкомитета по туризму Салават Нафиков.

«Санатории работают в штатном режиме, по алгоритму, который выработал Минздрав. Все они укомплектованы необходимыми врачами», — пояснил Нафиков.

Он отметил, что сегодня-завтра будет проведено совещание, где будет расписан алгоритм питания, чтобы количество людей на завтраках, обедах и ужинах не превышало 50 человек.

Также Нафиков уточнил насчет прибывания в санатории людей, которые могут быть носителями коронавируса:

«Наши санатории не являются медицинскими учреждениями. Когда туда приезжают отдыхающие, все проходят медосмотр, поэтому такие вещи исключены».