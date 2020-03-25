В России обнаружили 163 новых случая заражения коронавирусом за сутки
В России обнаружили 163 новых случая заражения коронавирусом за сутки Фото: https://pixabay.com
За сутки на территории России выявлено 163 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, число зафиксированных заболевших COVID-19 возросло до 658 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
При этом число выписанных пациентов возросло до 29 человек.
Новые случаи заражения зафиксированы в 20 регионах России.
Всю последнюю информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на сайтах стопкоронавирус.рф
В Башкирии зарегистрировано четыре заболевания коронавирусной инфекцией.
Круглосуточный колл-центр по коронавирусу: 8-800-201-89-03