Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России" В Единый колл-центр по коронавирусу за сутки обратились почти 500 человек Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

За первые сутки работы Единого колл-центра при региональном исполкоме «Единой России» по противодействию распространения коронавирусной инфекции в Башкирии поступило 483 звонка. Многие позвонившие задают вопросы о порядке самоизоляции, оформления больничных листов. Часть обратившихся сообщили о фактах несоблюдения требований по закрытию бассейнов и кинотеатров, а также условий перевозки пассажиров в автобусах. Частым остается и вопрос приобретения медицинских масок.

Также специалисты колл-центра обзванивают пожилых граждан и ветеранов Великой Отечественной войны, чтобы уточнить о необходимой помощи, доставке продуктов и лекарств. В настоящее время данную помощь никто не запросил. Единый колл-центр запустили в регионе по решению секретаря регионального отделения «Единой России», главы республики Радия Хабирова. Звонки принимаются по номеру 8-800-201-89-03.

В республике на данный момент зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусной инфекцией. 4 человека получили положительный результат теста. Все они уже изолированы, их контакты — отрабатываются в соответствии с установленными регламентами, которые действовали до подтверждения диагнозов.