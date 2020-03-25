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Тенденции 2020: как интернет-магазинам держаться на плаву

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ОБЩЕСТВО

В последнее время произошло смещение интересов в потребительской корзине покупателя. О том, что способствует росту продаж в Уфе, нам рассказал Михаил Банников — руководитель местного подразделения службы доставки Boxberry.

«Наш город попадает в общую тенденцию. По данным службы доставки Boxberry, в минувшем году жители Уфы получили около 160 тысяч заказов из интернет-магазинов. Это в 1,4 раза больше, чем показатель 2018 года. Больше всего покупок приходится на период с ноября по февраль. В среднем за один заказ жители Уфы платят 4340 рублей, — рассказал Михаил Банников — руководитель местного подразделения службы доставки Boxberry. — Основной объем заказов, безусловно, приходится на московские и питерские онлайн-площадки. Однако, говорить о борьбе за покупателя местных предпринимателей с крупными игроками я бы не стал. E-commerce в России — развивающийся сегмент рынка. Конкуренция идет в основном с офлайном, в сети хватает клиентов и для гигантов онлайн-торговли, и для микробизнеса».

Есть мнение, что у столичных интернет-продавцов больше возможностей и шире география продаж. Но в Boxberry считают, что любой, даже самый мелкий интернет-магазин, может подключиться к федеральной службе доставки и продавать по всей России. В Boxberry это делается за несколько минут: достаточно зарегистрироваться в личном кабинете, внести все данные и можно передавать товары на доставку в этот же день.

«Самовывоз из пунктов выдачи становится все более популярным способом доставки. Он стоит дешевле курьерской и при этом покупатель может забрать заказ недалеко от дома или места работы в удобное для него время», — говорит Михаил Банников.

Покупателю не приходится стоять в очереди: на получение он потратит всего несколько минут. Сейчас Boxberry доставляет заказы в более 3500 пунктов выдачи, а расположены они во всех регионах России.

В последнее время интересы уфимцев немного сместились – если раньше лидировала онлайн-продажа одежды и обуви, то сейчас стали чаще заказывать товары народного потребления и продукты питания.

По данным Boxberry, среди тех, кто закупал продукты, наиболее популярными товарами стали крупы – их заказывали 87% потребителей, на втором месте находятся консервы – 79%, а на третьем – макароны (75%). Также стали чаще покупать чай.

Потребители стали обращать больше внимание на страны, в которых производятся товары — по результатам исследований, это делает каждый пятый опрошенный. Предпочтение отдается отечественной продукции — это значит, что продажи локальных магазинов будут расти.

Справка о компании:

Boxberry работает на российском рынке с 2010 года как служба доставки для интернет-магазинов и других компаний дистанционной торговли. В 2014 году начала предоставлять услуги доставки по России частных отправлений.

ИА «Башинформ»
Теги: Boxberry
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