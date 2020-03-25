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В России отменяется курсирование некоторых поездов

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В России отменяется курсирование некоторых поездов Фото: Олег Яровиков

В России меняется периодичность курсирования ряда поездов внутри страны. Такая мера вводится из-за отсутствия спроса — речь идет о поездах, у которых есть альтернатива на маршруте. Некоторые поезда будут временно отменены, сообщает ТАСС со ссылкой на РЖД.

«В связи со снижением пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки изменяется периодичность курсирования ряда поездов на внутригосударственных маршрутах. Часть поездов, которые не пользуются спросом в настоящий момент, временно не будут курсировать. Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда», — сказали в холдинге.

Курсирование отменяется или сокращается в период с конца марта до конца мая. Это касается поездов, следующих по маршрутам: Москва — Нижний Новгород, Москва — Санкт-Петербург, Екатеринбург — Казань, Иркутск — Забайкальск, Белгород — Москва.

Подробную информацию об изменениях в расписании можно получить на сайте РЖД в разделе оперативной информации об отмененных на фоне распространения коронавируса поездах, перейдя по ссылке с главной страницы сайта холдинга.

ИА «Башинформ»
Теги: поезда, РЖД
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