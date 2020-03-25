В Башкирии трикотажная фабрика наладила пошив многоразовых медицинских масок

Пошив многоразовых медицинских масок в Башкирии наладило ООО «Ишимбайский трикотаж». На сегодняшний день здесь выпускают до 7 тысяч масок. Но если спрос будет расти, могут увеличить производство до 15 тысяч масок в сутки.

Маска двухслойная, изготовлена из мягкого трикотажа, в ней легко дышать, уверяют сами производители. Пока шьют в двух цветах. Так как многие промышленные предприятия заказывают маски именно в черном цвете.

«Такие маски можно стирать, кипятить, гладить и дезинфицировать. Однако, как и одноразовые маски, их нужно носить не более двух-трех часов. Все, что надо сделать после их ношения — это постирать с мылом, прокипятить, высушить и прогладить горячим утюгом», — говорит швея Ольга Синкевичене.

С началом пошива масок режим работы в швейном цехе не изменился. По желанию за доплату можно продлить рабочий день еще на полтора часа, либо поработать в выходные. Основные заказчики – предприятия и организации Ишимбая и соседних городов. Также заказы поступают из Подмосковья, Кабардино-Балкарии и других регионов страны. Цена одного изделия – 30 рублей. Товар проходит обязательный контроль качества.