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Уфимский аквапарк продолжает работу, несмотря на рекомендации о закрытии бассейнов

ОБЩЕСТВО
Фото: Андрей Старостин

Уфимский аквапарк продолжает работу, несмотря на рекомендации о закрытии бассейнов Фото: Андрей Старостин

﻿Уфимский аквапарк сегодня работает в штатном режиме, несмотря на рекомендации властей Башкирии всем организациям закрыть бассейны и кинотеатры для предотвращения угрозы распространения коронавируса. В связи с решением правительства РБ не допускать мероприятия с участием более 50 человек, в аквапарке контролируют количество человек в аквазонах.

Представитель организации сообщила агентству «Башинформ», что по поводу следующих рабочих дней нет точной информации. Желающим посетить аквапарк рекомендовано уточнять информацию у организации.

Ранее сообщалось, что в Башкирии зарегистрировано уже четыре случая заболеваемости COVID-19.

Вероника Нигматуллина
Теги: аквапарк, коронавирус
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