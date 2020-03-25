Фото: Андрей Старостин Уфимский аквапарк продолжает работу, несмотря на рекомендации о закрытии бассейнов Фото: Андрей Старостин

﻿Уфимский аквапарк сегодня работает в штатном режиме, несмотря на рекомендации властей Башкирии всем организациям закрыть бассейны и кинотеатры для предотвращения угрозы распространения коронавируса. В связи с решением правительства РБ не допускать мероприятия с участием более 50 человек, в аквапарке контролируют количество человек в аквазонах.

Представитель организации сообщила агентству «Башинформ», что по поводу следующих рабочих дней нет точной информации. Желающим посетить аквапарк рекомендовано уточнять информацию у организации.

Ранее сообщалось, что в Башкирии зарегистрировано уже четыре случая заболеваемости COVID-19.