Фото: ИА «Башинформ» В Госдуме предложили освободить россиян от коммунальных платежей на время коронавируса Фото: ИА «Башинформ»

Депутат Государственной думы Василий Власов, представитель ЛДПР, предложил освободить россиян от услуг ЖКХ на время карантинных мер из-за коронавируса и направил свое предложение главе Минстроя Владимиру Якушеву. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается в письме, сотрудникам, кроме общего сокращения доходов, приходится нести дополнительные издержки в виде повышенных счетов за коммунальные услуги из-за пребывания дома в течение длительного времени.

«Финансовое благополучие очень многих россиян в результате этого значительно пострадает. Соответственно, освобождение от коммунальных платежей сможет частично помочь гражданам РФ в сложной экономической ситуации», — подчеркивается в письме.

По мнению депутата, такая мера должна действовать до окончания особого режима, введенного для профилактики распространения коронавируса.

«Прошу вас дать оценку данной инициативе и распорядиться рассмотреть возможность ее реализации», — говорится в документе.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 370 тысяч человек, свыше 16 тысяч скончались.

В России зафиксировали 495 больных COVID-19, 22 человека выздоровели. Порядка 93 тысяч пациентов остаются под наблюдением врачей. В Башкирии на данный момент подтверждено четыре случая заболевания коронавирусом.

Напомним, в России на фоне пандемии ввели ряд ограничительных мер, которые касаются авиасообщения с другими странами и въезда иностранцев. Кроме того, в ряде регионов, включая Башкирию, отменены учебные занятия, запрещены массовые мероприятия.