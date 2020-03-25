МИД России призвал граждан за рубежом до 26 марта обратиться в консульства

МИД России распространил официальное обращение к соотечественникам, находящимся за рубежом, о необходимости до 26 марта обратиться в консульские учреждения для формирования списков вывозных рейсов.

«Обращаем внимание российских граждан, находящихся в тех государствах, где им требуется оказание помощи по возвращению на Родину, что формирование списков для организации вывозных рейсов завершается в 14:00 по местному времени 26 марта. Просьба незамедлительно передать необходимые данные в российские загранучреждения», — говорится в сообщении.

Кроме того, в МИДе предупредили о обязательном карантине длительностью 14 дней с момента въезда в Россию