Фото: РКЦ В Башкирии провели уникальную операцию на сердце для пациента из соседнего региона Фото: РКЦ

В Башкирии в Республиканском кардиологическом центре (РКЦ) провели уникальную операцию на сердце. За помощью к башкирским медикам обратился пациент из соседнего региона. Долгое время его мучила одышка и головокружения, связанные с предыдущей операцией по шунтированию сосудов сердца и протезированию его клапана. Как выяснилось, у больного после операции осталась фистула (патологическое или искусственно созданное отверстие в теле), которая и доставляла дискомфорт.

По словам заведующего отделением РКЦ Игоря Бузаева, это редкая патология. Эта уже третья операция, сделанная по новой методике. Всего в этом году запланировано пять подобных хирургических вмешательств.

Уникальность операции заключалась сразу в нескольких факторах. Во-первых, мультидисциплинарным был состав бригады. В операции были задействованы кардиохирурги, рентгенхирурги, кардиологи, функциональные диагносты и инженеры. Во-вторых, использовалось уникальное оборудование, которое позволило соединить рентгеновское изображение с УЗИ. Благодаря этому специалисты получили полную картину, что позволило сделать операцию наиболее точно. В-третьих, кардиохирурги встроили в сердце пациента уникальное устройство, в числе разработчиков которого и был итальянский профессор Онорато. Оно состоит из двух дисков и имеет необычную форму, подбирается под каждого пациента индивидуально. Без применения этого изобретения оказать помощь пациенту было бы практически невозможно.

Операция длилась более трех часов. Специалистов в режиме онлайн консультировал профессор Эустахио Онорато.

По словам главного врача РКЦ Ирины Николаевой, в кардиоцентре еженедельно проводятся уникальные операции.

«Мы используем все новые методы диагностики и лечения, которые помогают улучшить качество оказания медицинской помощи. Эндоваскулярная кардиохирургия развивается активно. Все больше операций проводится щадящим методом. И это очень важно, поскольку период реабилитации существенно сокращается», — рассказала она.

После операции пациент достаточно быстро пришел в себя и уже скоро он отправится домой. За два дня, 23 и 24 марта, специалистами РКЦ было сделано две подобные операции, сообщает пресс-служба медучреждения.