Паралимпийский чемпион Ирек Зарипов перешел на работу в другой комитет Госсобрания РБ

Освободившееся место заместителя председателя комитета по образованию, культуре, молодежной политики и спорту Госсобрания-Курултая Башкирии займет Ирек Зарипов. Ранее эту должность занимал Андрей Иванюта, который возглавил Белорецкий район.

«Такое решение депутаты Государственного Собрания приняли накануне на пленарном заседании. Ирек Айратович – заслуженный мастер спорта Российской Федерации, четырехкратный чемпион Паралимпийских игр. Считаю, что на данном направлении знания и опыт депутата будут применены с максимальной эффективностью», — отметил председатель башкирского парламента Константин Толкачев.

Отметим, что ранее Ирек Зарипов занимал аналогичную должность в комитете по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов.