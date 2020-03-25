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Россиян домой будут вывозить на спецпоездах и лайнерах

ОБЩЕСТВО

Оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом поручил организовать вывоз россиян из стран, неблагоприятных по коронавирусу. Об этом сообщается на сайте﻿ правительства.

Для возвращения россиян на родину привлекут ресурсы Минобороны, МЧС и Управления делами президента. Соответствующее поручение получил Минтранс.

Также ведомство организует единовременный вывоз граждан Украины и России на родину по железной дороге: украинцев отправят на Украину, россиян — в РФ. Компания РЖД уточнила, что для этого будет создан спецпоезд по маршруту Киев — Москва — Киев, который отправится 27 марта.Граждан России из Египта, с которым приостановлено авиасообщение, будут возвращать на самолетах белорусской авиакомпании «Белавиа» — в счет ее долга перед РФ за аэронавигационные услуги.

В настоящее время за рубежом продолжают оставаться 1950 жителей Башкирии. Окончательные списки граждан, оказавшихся за рубежом, будут сформированы Минтрансом и МИДом 26 марта.

Всех жителей Башкирии, которые хотят вернуться домой, просят обратиться в консульства России в стране пребывания.

«Где сложилась критическая ситуация, мы точечно включаемся. Своих не бросаем. Кто оказался в отчаянном положении, мы должны вывезти домой за счет внебюджетных средств, помочь деньгами, в случае необходимости. Потом разберемся, людей надо вытаскивать домой. Денежный фонд для этого есть», — сказал глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве 23 марта.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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