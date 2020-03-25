В Башкирии начался подъем воды в реках Белая и Уфа
В Башкирии начался подъем воды в реках Белая и Уфа Фото: архив
В Башкирии начинается паводок: зафиксирован незначительный подъем уровняводы в крупнейших реках. По данным Башгидромета, Белая возле Стерлитамака поднялась на 1 см, и прибавила 3 см возле Уфы.
Река Уфа возле Шакши «выросла» на 16 см. На гидропосту реки Дема у Бочкаревки вода пока не поднялась.
К концу недели ожидается потепление до +7 градусов, паводковые процессы могут активизироваться.