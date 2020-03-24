Фото: Олег Яровиков В Башкирии могут изменить план празднования Дня Победы Фото: Олег Яровиков

В правительстве Башкирии предусмотрят изменения в плане праздничных мероприятий 9 мая. Их придется применить, если карантин продлят. Основные торжества запланированы в Уфе:

7 мая — флешмоб «Вальс Победы» на Советской площади (в рамках Всероссийского проекта «РиоРита – Радость Победы»);

8 мая – праздничный концерт мастеров искусств;

9 мая — церемония возложения венков в парке Победы, военный парад с участием боевой техники, шествие «Бессмертного полка», театрализованное представление с участием малой авиации, концерт open air и салют в Уфимском амфитеатре.

«Готовимся к 75-й годовщине Победы по утвержденному графику, но одновременно разрабатываем запасные варианты. Великий праздник не должен быть омрачен», – подчеркнул первый вице-премьер Андрей Назаров на заседании президиума правительства Башкирии.

По данным Минтруда и соцзащиты, в республике проживает почти 30 тыс. участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц.