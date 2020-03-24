Фото: www.philips.fr В Башкирии нет дефицита аппаратов искусственной вентиляции легких - Минздрав Фото: www.philips.fr

В Башкирии нет проблем с дефицитом аппаратов искусственной вентиляции легких, заявил 24 марта на брифинге министр здравоохранения республики Максим Забелин.

Аппаратов ИВЛ в больницах региона порядка 700. Помимо этого еще есть портативные аппараты, которые можно использовать по данному назначению, наркозно-дыхательные аппараты.

«Этого более чем достаточно. Поэтому здесь нет повода для паники, — отметил министр. — Кроме того, по решению Правительства республики выделены дополнительные средства из резервного фонда республики и производится дополнительный закуп еще не менее 20 аппаратов. Также распоряжением Правительства РФ из резервного фонда страны выделены средства на закуп более чем 5 тысяч аппаратов для регионов России».