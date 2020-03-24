Фото: Соцсети Диджей из Уфы после евротура не самоизолировалась и вышла на работу в ночной клуб Фото: Соцсети

Чуть меньше двух недель назад уфимский диджей Inna Ray вернулась из тура по Европе. Девушка побывала в Австрии и Чехии. На этой территории тогда уже хозяйничала новая коронавирусная инфекция.

14 марта, согласно афише популярного ночного клуба столицы Башкирии, девушка вышла на работу и встала за диджейский пульт. По традиции, на танцполе Inna Ray встречали десятки любителей электронной музыки. 15 марта уфимка отметила свой день рождения в большой компании друзей.

По словам пользователей социальных сетей, Инна после посещения стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией не ушла на 14-дневный карантин. Об этом неравнодушные горожане планируют сообщить в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что за нарушение режима карантина россиянам грозит штраф до 80 тысяч рублей, лишение свободы до одного года или до пяти лет в случае летального исхода контактирующего лица.