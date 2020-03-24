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Детские сады Башкирии переходят на режим свободного посещения

ОБЩЕСТВО
Фото: pixabay.com

Детские сады Башкирии переходят на режим свободного посещения Фото: pixabay.com

Детские сады Башкирии переходят на режим свободного посещения. Об этом на ежедневном брифинге по коронавирусу сообщил первый заместитель министра образования республики Ильдар Мавлетбердин.

По его словам, это связано с усилением санитарных и противоэпидемических мер, связанных с распространением заболевания.

«Сегодня во все муниципалитеты мы направили информацию о свободном посещении детьми всех дошкольных образовательных учреждений в случае наличия такой возможности у родителей. Родители должны уведомить заведующего детсадом о своем решении для снятия их с питания», — сказал представитель регионального Минобра.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 13 часов 24 марта 2020 года с подозрением на коронавирус в стационарах республики находятся 63 человека, из них шесть детей. У трех человек диагноз «новая коронавирусная инфекция» подтвержден.

ИА «Башинформ»
Теги: детские сады, коронавирус
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