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Минздрав Башкирии сообщил о состоянии пациентов с подтвержденным коронавирусом

ОБЩЕСТВО
Фото: pixabay.com

Минздрав Башкирии сообщил о состоянии пациентов с подтвержденным коронавирусом Фото: pixabay.com

Три жителя республики, у которых подтвердился диагноз новой коронавирусной инфекции, находятся в специальных боксах в городской инфекционной больнице Уфы. Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин отметил, что для них созданы все условия. Состояние всех больных оценивается как стабильное.

По словам замначальника отдела надзора на транспорте и санитарной охране территории управления Роспотребнадзора по РБ Насимы Кучимовой, коронавирус подтвердился у 50-летней жительницы города Дюртюли и ее дочери, которые 14 марта вернулись из тура по Европе. Третий пациент — 1951 года рождения, ездил по работе в Москву.

«Сначала мужчина лечился амбулаторно и отказывался от госпитализации. После третьего тест-исследования диагнозы всех подтвердились», — уточнила представитель Роспотребнадзора республики.

Круг контактов заболевших республиканским властям известен. Все они проверяются.

Ранее сообщалось о том, что в больницах региона находятся еще 63 пациента с подозрением на COVID-2019.

Наталья Овчарук
Теги: коронавирус, пациенты, инфекция
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