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В Башкирии у троих диагноз на коронавирус подтвержден, 63 человека под подозрением

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии у троих диагноз на коронавирус подтвержден, 63 человека под подозрением Фото: Олег Яровиков

По состоянию на 13 часов 24 марта 2020 года с подозрением на коронавирус в стационарах Республики Башкортостан находится 63 человека, из них шесть детей.

У трех человек пришел положительный ответ, диагноз «новая коронавирусная инфекция» подтвержден. Такие данные представил сегодня на ежедневном брифинге министр здравоохранения РБ Максим Забелин.

Проводятся необходимые обследование и лечение в соответствии со стандартами федерального Минздрава и рекомендациями ведущих российских и зарубежных специалистов. Наблюдение и лечение осуществляется в боксовых отделениях.

«На сегодня исследовано от людей 2084 материала, анализы у людей с подозрением на новый вид инфекции отбираются двухкратно. 470 было повторно отобрано для исследований. У трех человек положительный результат подтвердился», — уточнила главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан Анна Казак.

ИА «Башинформ»
Теги: брифинг, коронавирус
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