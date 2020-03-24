В Нефтекамске открылся офис регионального оператора по обращению с ТКО

























В Нефтекамске 12 марта состоялось открытие Центра обслуживания клиентов регионального оператора по обращению с ТКО ООО «Дюртюлимелиоводстрой». Новый офис легко найти – он удобно расположился в центре города по адресу ул. Ленина, 30. Теперь все свои вопросы по оплате за вывоз мусора горожане смогут решить оперативно и в одном месте. Центр обслуживания клиентов работает по будням с 8 до 17 часов без обеда.

Здесь ведут прием шесть универсальных менеджеров – они обслуживают как физических, так и юридических лиц. Население может обращаться в Центр обслуживания клиентов по вопросам перерасчета, корректировки и актуализации данных, выдачи справки об отсутствии задолженности для субсидии и пр. Юридических лиц менеджеры консультируют по заключению договоров – здесь можно подать заявку, выяснить, какие документы необходимо предоставить или донести, условия для заключения договора по факту и решить другие вопросы, связанные с заключением договоров с региональным оператором по обращению с ТКО.

Для приема платежей в Центре обслуживания клиентов организованы четыре кассы – при этом оплата за услугу по обращению с ТКО здесь производится БЕЗ КОМИССИИ. В офисе расположился гостевой компьютер, на котором сотрудники Центра обучают граждан, как подключаться к Личному кабинету и оплачивать через него услугу по обращению с ТКО онлайн без комиссии. Личный кабинет работает уже с прошлого года, но не все потребители до сих пор знают, что в нем можно самостоятельно проследить всю историю начислений и оплат, подать обращение, узнать, есть ли на текущий момент задолженность. Кроме того, в новом офисе для удобства граждан организована электронная очередь.

Это уже второй Центр обслуживания клиентов регионального оператора, первый был открыт в Янауле в декабре прошлого года. В текущем году планируется организовать такие же офисы и в других крупных населенных пунктах зоны деятельности регионального оператора, чтобы потребителям было удобно решать любые вопросы, связанные с услугой по обращению с ТКО, оперативно и без проблем.