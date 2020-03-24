Фото: Олег Яровиков 94% опрошенных уфимцев не перевели на удаленную работу Фото: Олег Яровиков

94% опрошенных работников из Уфы отметили, что несмотря на положение в мире и стране из-за распространения коронавирусной инфекции, они продолжают ходить на работу. Работодатели не перешли на удаленный вид труда.

5% респондентов ответили, что удаленный характер работы в их компаниях носит рекомендательный характер. И лишь 1% остаются дома, так как весь штат перешел на удаленку, сообщили исследователи сервиса Работа.ру.

Ранее сообщалось о том, что Башкирия переведена в режим повышенной готовности. Глава Башкирии Радий Хабиров ужесточил меры предосторожности по противодействию распространения заразы. В регионе закрыты кинотеатры, бассейны, учреждения культуры. На данный момент в Уфе диагноз COVID-2019 подтверждены у трех уфимцев: двое недавно приехали из-за границы, один — из Москвы. Все зараженные изолировано. Все их окружение также проверяется.

Вчера республиканская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (правительство, профсоюзы, работодатели) призвала организации и учреждения по возможности разрешить сотрудникам работать из дома — в связи с профилактикой коронавируса.

Республиканские власти рассказывают о ситуации, связанной с коронавирусом, на ежедневном брифинге: