Роспотребнадзор: коронавирус у инфицированных россиян протекает без явных симптомов
Роспотребнадзор: коронавирус у инфицированных россиян протекает без явных симптомов Фото: pixabay.com
У большинства инфицированных коронавирусом россиян заболевание протекает без ярко выраженных симптомов. Об этом главный санврач страны Анна Попова заявила в интервью программе «Познер», передает ТАСС.
По словам главы Роспотребнадзора, 72% заразившихся коронавирусом в нашей стране переносят заболевание практически бессимптомно. Только у 5% наблюдаются «клинические проявления в виде пневмонии».
Кроме того, из 438 человек, у которых на данный момент подтвержден вирус, только у одного состояние оценивалось как тяжелое. Его уже удалось стабилизировать. Осложнения специалисты объясняют большим весом этого пациента и наличием у него диабета.
Больше тяжелых больных коронавирусом в России нет, добавила Анна Попова.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что информация о масштабах распространения коронавируса в России, предоставляемая государством, является объективной. Президент заверил, что власти не скрывают и не будут скрывать истинную информацию о масштабах распространения коронавируса в стране.