Фото: pixabay.com Роспотребнадзор: коронавирус у инфицированных россиян протекает без явных симптомов Фото: pixabay.com

У большинства инфицированных коронавирусом россиян заболевание протекает без ярко выраженных симптомов. Об этом главный санврач страны Анна Попова заявила в интервью программе «Познер», передает﻿ ТАСС.

По словам главы Роспотребнадзора, 72% заразившихся коронавирусом в нашей стране переносят заболевание практически бессимптомно. Только у 5% наблюдаются «клинические проявления в виде пневмонии».

Кроме того, из 438 человек, у которых на данный момент подтвержден вирус, только у одного состояние оценивалось как тяжелое. Его уже удалось стабилизировать. Осложнения специалисты объясняют большим весом этого пациента и наличием у него диабета.

Больше тяжелых больных коронавирусом в России нет, добавила Анна Попова.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что информация о масштабах распространения коронавируса в России, предоставляемая государством, является объективной. Президент заверил, что власти не скрывают и не будут скрывать истинную информацию о масштабах распространения коронавируса в стране.