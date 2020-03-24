Фото: Валерий Шахов Правительство Башкирии на проведение общероссийского голосования выделяет 50 млн рублей Фото: Валерий Шахов

Башкортостану выделено 457,2 млн рублей на подготовку и проведение общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России. Еще 50 млн рублей выделяет правительство региона. Председатель Центральной избирательной комиссии республики Илона Макаренко на пресс – конференции в агентстве «Башинформ» рассказала, что в ходе общероссийского голосования 22 апреля будут применяться пять вариантов.

Традиционное голосование будет проходит 22 апреля с 8 утра до 20 часов вечера на избирательных участках, по спискам, которые используются на выборах. Процедура голосования идентична той, которая применяется на выборах.

Также предусмотрена возможность голосования граждан по месту нахождения – будет действовать механизм «Мобильный избиратель».

«Любой гражданин, в день голосования находящийся вне дома, может проголосовать там, где ему удобно. Для этого в период с 25 марта по 16 апреля нужно заранее подать заявление о голосовании по месту нахождения через портал «Госуслуги», в МФЦ, в территориальную комиссию или с 11 по 16 апреля в участковую комиссию», – рассказала председатель ЦИК Башкортостана.

На территории республики заявления будут принимать 100 отделений Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в 60-ти муниципальных образованиях.

«Мобильный избиратель» дает возможность участнику голосования заранее подать заявление о голосовании не по месту регистрации, а по месту фактического нахождения – где бы он ни был на территории России, будь то командировка или отдых, то есть вдали от места проживания. Кроме того, механизмом «мобильный избиратель» могут воспользоваться граждане, имеющие ограниченные возможности здоровья.

Жители республики могут проголосовать и на дому, если они в день голосования не могут прийти на участок из – за болезни, инвалидности, возраста или по другой уважительной причине. На общероссийском голосовании эти причины расширены, но должны устроить участковую комиссию.

Вводится и особый порядок голосования. Его применять к гражданам, которые значительно удалены от помещений голосования и транспортное сообщение с ними затруднено. Здесь будет действовать принцип голосования на дому, но оно будет проводится либо за 7, либо за три дня до голосования.

Жители республики также смогут проголосовать досрочно на своих участках в случае предстоящих отпуска, командировки, режима трудовой и учебной деятельности, выполнения гособязанностей, состояния здоровья. Сделать это нужно будет либо за 7, либо за 3 дня до дня голосования.

Всю работу по общественному наблюдению будет проводить Общественная палата России и общественные палаты регионов.

Руководитель исполкома ОП Башкортостана Шамиль Валеев отметил, что подход к этому вопросу будет максимально демократичным. Практически любая общественная организация и партия могут рекомендовать будущих наблюдателей, и любой гражданин может обратиться в общественную палату, чтобы стать наблюдателем. Ограничений по числу наблюдателей на участке нет.

На общероссийское голосование по поправкам Конституции России будет напечатано свыше 3, 46 млн бюллетеней, в том числе 603 тысячи штук на башкирском и татарском языках и для голосования на КОИБ – 354,9 тысяч.

На общероссийском голосовании планируется использовать 230 КОИБов.