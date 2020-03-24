Фото: УГЗ Уфы В Уфе спасатели освободили малыша, застрявшего пальцем в напольных весах Фото: УГЗ Уфы

Четырехлетний уфимец из любопытства засунул палец в напольные весы. А вот освободиться уже не смог. Даже из домашних никто не помог. Было решено вызвать профессиональных спасателей Управления гражданской защиты Уфы.

Специалистам пришлось «попотеть»: чтобы аккуратно освободить пальчики, требовалась ювелирная работа. В руках профессионалов оказался электрогравер. Спасатели распиливали маленькие детали, а после слесарным инструментом отогнули тонкий металл и вызволили из плена любопытного мальчишку. Врач-спасатель осмотрел ручку ребенка и обработал пальчики. Медицинская помощь малышу не понадобилась.