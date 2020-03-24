Башкирия в федеральных СМИ: Убитый ФСБ террорист проповедовал в мечети Уфы; электролеты

Ученые из Уфы и Новосибирска начнут испытания авиадвигателей нового типа для электролетов. У данной техники меньше расход топлива и вредных выбросов.

Гибридный самолет. К 2021 году ученые из Новосибирска и Уфы начнут испытания гибридного двигателя для нового исследовательского проекта «Электролет СУ-2020». Об этом сообщил ТАСС директор Сибирского научно-исследовательского института авиастроения им. Чаплыгина Владимир Барсук. «Электролет СУ- 2020» — государственный научно-исследовательский проект по созданию самолетов с гибридными силовыми установками, существенно сокращающими расход топлива и вредных выбросов. В ноябре 2019 года инженеры СибНИА успешно испытали созданный ими генератор для питания гибридных силовых установок. Уже в марте этого года ученые из Новосибирска вместе с сотрудниками Уфимского авиационного университета, а также сотрудниками компании «Суперокс» приступили к оборудованию данного генератора для самолета Як-40, который будет основной демонстрационной моделью электролета, пояснили в ТАСС.

Подъемные для преодоления бедности. «Российская газета» рассказала, как социальный контракт помогает малоимущим семьям встать на ноги и преодолеть бедность. К 2024 году около 9 млн таких семей смогут улучшить свое материальное положение при помощи соцконтракта, рассказали «РГ» в Минтруде РФ. В отличие от выплаты пособий здесь действует другой механизм — не просто дать нуждающимся денег, а помочь им перейти на самообеспечение. Соцконтракт заключается органами соцзащиты с семьями, доход которых ниже прожиточного минимума. Сумма выплаты выросла до 250 тыс. рублей. В газете пояснили, что потратить средства в рамках соцконтракта можно на содействие в трудоустройстве, открытие бизнеса, а также на поддержку граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Каждый регион может развивать направления под потребности местного населения. Так, в Тыве по этой программе люди получают земельный надел и 200 голов овец, а через год передают их другим нуждающимся, оставляя себе приплод. В Башкирии, где с 2014 года заключены уже 6,7 тысячи соцконтрактов, самым популярным был контракт на покупку и разведение скота, кроликов, птиц (от 40 тыс. до 50 тыс. рублей). Теперь власти региона решили изменить соотношение видов соцконтрактов, сделав упор на развитие бизнеса, отмечают в издании. В течение следующих пяти лет из федерального бюджета Башкирии на развитие системы соцконтрактов выделят свыше миллиарда рублей, но при этом выставляются жесткие требования — сделать семью самостоятельным экономическим субъектом, повысив реальные доходы граждан и снизив уровень бедности.

О макаронах. «Коммерсантъ» опубликовал общероссийский рейтинг ажиотажного спроса на макароны в связи с распространением коронавируса, На первом месте рейтинга оказалась Москва, где продажи макарон выросли на 109%, второе у Московской области – 94%, третье у Татарстана – 90%. По данным российского оператора фискальных данных «Первый ОФД», продажи макарон за минувшую неделю выросли во всех регионах, кроме Башкортостана и Хабаровского края, говорится в сообщении. При этом цена макарон оставалась стабильной, оператор отмечает ее рост только в Ленинградской и Ярославской областях на 6 и 5% соответственно.

Как сотрудница Сбербанка совершила многомиллионное мошенничество. INTERFAX.RU передает, что Дюртюлинский райсуд Башкирии вынес приговор бывшему менеджеру Сбербанка по делу о мошенничестве в особо крупном размере, ей назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в ИК общего режима. Выяснилось, что с 2009 по 2019 год обвиняемая, работавшая менеджером в местном отделении Сбербанка, брала у знакомых деньги в долг, обещая им приобретение ценных бумаг на выгодных условиях. Клиенты банка также оформляли кредит и отдавали ей деньги якобы для передачи в долг под высокие проценты предпринимателям. На самом деле злоумышленница полученные деньги тратила по своему усмотрению, говорится в сообщении. В итоге гражданам причинен ущерб в размере свыше 21,7 млн рублей.

Неадекватная жительница Башкирии отбивалась от приставов шприцем и топором, передали на НТВ и предложили к просмотру соответствующее видео. В сюжете рассказывается, что полицейские и приставы явились к Розе Фахрутдиновой, чтобы исполнить решение суда, по которому часть ее усадьбы должна отойти к ее родственникам. Однако женщина была готова держать оборону до последнего. «Когда ветеринар при помощи специального ружья попытался усыпить сторожевую собаку, чтобы полицейские могли войти во двор, хозяйка вытащила шприц со снотворным из лапы пса и набросилась с иглой на стражей порядка. Так что тем пришлось прыгать через забор. После шприца в ход пошел топор», — сообщает телеканал. Когда полицейские все же задержали Фахрутдинову, женщина не сдавалась и попросила сына открыть на кухне газ. В итоге на буйную жительницу Башкирии завели дело по статье «угроза применения насилия в отношении представителя власти» и отправили ее под подписку о невыезде, передает НТВ.

Убитый ФСБ террорист проповедовал в уфимской мечети. «МК» сообщила, что террористом, которого 21 марта ликвидировала ФСБ, оказался «проповедник» радикального ислама 27-летний узбек Бекзотжон Мурзакаримов, имеющий российское гражданство. По данным издания, «он не раз выступал в Башкирии с проповедями о необходимости отказаться от традиционного ислама и вернуться «к праведной вере предков», требующей наказывать всех «неправоверных» мусульман». «Чаще всего эти экстремистские выступления можно было услышать в мечети «Рамадан» на улице Бабушкина в Уфе», — говорится в газете. Выяснилось, что «Мурзакаримов был не только радикальным еретиком, но и намеревался отстаивать свои убеждения с помощью оружия и даже подрывов». Мужчина изготовил самодельную бомбу и отправился устанавливать взрывное устройство в одном из людных мест Уфы. К счастью, «проповедника» вели сотрудники ФСБ, которые и предотвратили теракт. Отмечается, что Мурзакаримова хотели взять живым, но боевик принялся стрелять из пистолета, и спецназ вынужден был «снять» его прицельными выстрелами в лобовое стекло, так как дело происходило на оживленной Демской трассе на въезде в Уфу. «В машине убитого был не только пистолет, но и самодельное взрывное устройство, готовое к активации. Бомбу обезвредили саперы», — рассказали в «МК».

Кому и почему выгодно завершение сезона КХЛ. Корреспондент «Р-Спорта» Артем Дроздов разбирался в ситуации демарша клубов Восточной конференции и легионеров, покинувших Россию на период остановки плей-офф КХЛ из-за рисков распространения коронавируса. В частности, относительно ХК «Салават Юлаеев» Дроздов сообщил, что «на протяжении регулярного чемпионата главного тренера команды Николая Цулыгина журналисты и эксперты отправляли в отставку чуть ли не после каждого проигранного матча. Но руководители уфимского клуба проявили по отношению к тренеру ангельское терпение. И как оказалось, не прогадали. "Салават Юлаев" на флажке "регулярки" сумел попасть в кубковую восьмерку, более того, в первом раунде выбил из дальнейшей борьбы прошлогоднего финалиста – "Авангард". Николай Цулыгин в один миг из изгоя превратился в национального героя Башкирии». «А теперь представьте реакцию болельщиков "Салавата Юлаева" и высшего руководства республики, если вдруг в результате дальнейшей борьбы команда останется без медалей. Представили? Правильно. При таком раскладе Цулыгину не сносить головы», — продолжает Дроздов, отметив: «нет сомнений, что если сезон КХЛ не будет доигран, все останутся на своих местах».

Игрок «Уфы» представит Россию на ЧЕ. Защитник «Уфы» Данил Круговой, права на которого принадлежат петербургскому «Зениту», представит Россию на чемпионате Европы по видеоигре FIFA 20 среди профессиональных футболистов, сообщает Sport24. Отмечается, что турнир, который стартует на следующей неделе, в прямом эфире проведёт популярный блог в Instagram «433». Также на турнире сыграют бывший «уфимец», ныне игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко и другие известные футболисты. В связи с пандемией коронавируса до 10 апреля приостановили розыгрыш РПЛ и других турниров.