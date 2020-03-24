Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии от отравлений спиртосодержащей продукцией с начала года умерло 25 человек Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии с начала года от отравлений спиртосодержащей продукцией умерло 25 человек. Показатель смертности составил 0,6 на 100 тысяч населения, сообщает Роспотребнадзор.

За аналогичный период прошлого года количество летальных исходов было больше более чем в два раза — 53 случая.

10 смертей от отравлений спиртом зарегистрированы в Уфа, два в Иглинском районе, в городах Агидель, Баймаке, Кумертау, Нефтекамске, Салавате, Туймазы, Абзелиловском Аскинском, Белебеевском, Дуванском, Стерлитамакском, Туймазинском, Уфимском районах — по 1 случаю.

В числе отравившихся спиртосодержащей продукцией 9 детей, случаи отравления зарегистрированы в Уфе, Стерлитамаке, Дюртюлинском районе.

В целом, по данным токсикологического мониторинга, за январь-февраль 2020 года в республике зарегистрировано 478 случаев острых отравлений химической этиологии.

В их числе 117 отравлений лекарственными препаратами. Причем в 51 случае лекарства, медикаменты и биологические вещества были употреблены с целью суицида.

11 человек отравились наркотическими веществами, 8 — умерли. Окисью углерода отравились 43 человека, 33 человека не выжили. Зафиксирован один случай отравления пищевыми продуктами (грибами).