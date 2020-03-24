Жители Башкирии интересуются самоизоляцией, оформлением больничных и нехваткой масок

За полдня работы единого многоканального телефона по вопросам распространения коронавирусной инфекции в Башкирии поступило 186 звонков. Большая часть из них касается самоизоляции (30%). Порядка 20% вопросов жителей республики связаны с оформлением больничных, 15% интересуются нехваткой масок.

Также специалисты колл-центра совершили 26 звонков пожилым гражданам и ветеранам Великой Отечественной войны, чтобы уточнить о необходимой помощи, доставке продуктов и лекарств.

Единый колл-центр запустили в регионе по решению главы Башкирии Радия Хабирова. Звонки принимаются по номеру 8-800-201-89-03.

«Это будет очень востребованная для граждан структура. В республике действуют порядка 12 горячих линий на различные темы, но люди зачастую хотят узнать информацию в одном месте и не знают куда позвонить», — рассказал руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров.