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Ночные улицы Уфы во время весеннего снегопада очищали 300 спецмашин

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Уфы

Ночные улицы Уфы во время весеннего снегопада очищали 300 спецмашин Фото: администрация Уфы

В ночь на 24 марта Уфу снова засыпало снегом. Белое покрывало застелило провода, деревья, ухудшилась видимость на дорогах, а на тротуарах образовался гололед.

Как сообщили в пресс-службе уфимской мэрии, коммунальные службы оперативно выехали на городские улицы. В ночную смену работали порядка 300 единиц спецтехники.

Для экстренных ситуаций на дорогах уфимцев просят звонить в диспетчерскую Управления жилищного хозяйства города +7(347)235-48-00 или Управления коммунального хозяйства и благоустройства +7(347)251-38-11.

ИА «Башинформ»
Теги: снегопад, ухудшение погоды, Уфа
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