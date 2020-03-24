Фото: администрация Уфы Ночные улицы Уфы во время весеннего снегопада очищали 300 спецмашин Фото: администрация Уфы

В ночь на 24 марта Уфу снова засыпало снегом. Белое покрывало застелило провода, деревья, ухудшилась видимость на дорогах, а на тротуарах образовался гололед.

Как сообщили в пресс-службе уфимской мэрии, коммунальные службы оперативно выехали на городские улицы. В ночную смену работали порядка 300 единиц спецтехники.

Для экстренных ситуаций на дорогах уфимцев просят звонить в диспетчерскую Управления жилищного хозяйства города +7(347)235-48-00 или Управления коммунального хозяйства и благоустройства +7(347)251-38-11.