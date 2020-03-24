В селе Ермолаево Куюргазинского района заработал школьный стоматологический кабинет

Фото: администрация Куюргазинского района

















Фото: администрация Куюргазинского района

Перед весенними каникулами в средней школе №1 села Ермолаево состоялось открытие стоматологического кабинета. Здесь был произведен текущий ремонт на сумму 332 тысячи рублей, закуплено оборудование на сумму 739,8 тысяч рубля. Стоматологическим кабинетом предусмотрено обслуживание свыше 800 учащихся района.

«Символично, что день открытия стоматологического кабинета в средней школе №1 села Ермолаево совпал со Всемирным днем здоровья полости рта. Здоровые зубы – основа здоровья организма. Пусть наши школьники растут здоровыми и счастливыми», — написал на своей странице в соцсетях глава администрации Куюргазинского района Юлай Ильясов после посещения школы и осмотра нового стоматкабинета.

В администрации района агентству «Башинформ» рассказали, что учащиеся 10-ых классов школы №1 села Ермолаево в этом учебном году участвуют в 5 модулях республиканского образовательного проекта «Взлетай». Это «Интерактивный башкирский», «Говори свободно», «Дружи со спортом», «Научись играть в шахматы», «Изучаем каратэ». В новом учебном году предусмотрено внедрение следующих модулей: «Говори красиво», «Выступай публично», «Садись за руль», «Танцуй», «Здоровое питание» через реализацию программы «Разговор о здоровье и правильном питании».

Проект «Взлетай» будет постепенно внедряться и в других школах Куюргазинского района.