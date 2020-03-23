Для соблюдающих карантин создан портал «Все. Онлайн»: более 60 цифровых сервисов

По заказу правительства России создан портал «Все. Онлайн», объединяющий более 60 полезных и развлекательных сервисов для организации работы, поездок, развлечений и учебы. Он начал работу 23 марта.

Например, портал собрал целый свод онлайн-кинотеатров. Большинство сервисов бесплатны совсем или на льготный период. Если сервис просит привязать банковскую карту, нужно не забыть вовремя отключить услугу, если не собираетесь ею пользоваться, иначе абонентская плата спишется автоматически.

«Из-за коронавируса люди вынуждены сейчас ограничивать себя и находиться дома, общаться фактически только через интернет, многие, чтобы перейти на удаленную работу или дистанционное обучение, используют различные онлайн-площадки, — передает ТАСС слова премьер-министра Михаила Мишустина с совещания с вице-премьерами. — Чтобы помочь им в такой ситуации, мы обеспечим доступ к полезным цифровым сервисам».

Напомним, правительство призвало работодателей по возможности отправлять сотрудников на удаленную работу для наиболее эффективной профилактики COVID-19.