В Уфе в каникулы отменяются занятия в кружках и секциях

В Уфе каникулы, которые продлятся с 23 марта по 1 апреля, распространяются также на учреждения дополнительного образования, сообщили в мэрии. В столице республики отменяются массовые мероприятия и занятия в кружках, подростковых клубах и спортивных секциях.

Учеба в уфимских школах и занятия в организациях допобразования продолжится со 2 апреля дистанционно, в онлайне.

В республике кружки и секции продолжают работать с усиленными противоэпидемическими мерами, в группах не более 50 человек, уточнил на брифинге в Минздраве замминистра образования Ильдар Мавлютов.