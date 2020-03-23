Фото: администрация Уфы Мэр Уфы выделил дополнительный транспорт рабочим группам по обходу самоизолировавшихся Фото: администрация Уфы

Мэр Уфы выделил сегодня 17 автомобилей рабочей группе по содействию прибывшим из-за границы и самоизолировавшимся гражданам. Количество транспорта будет варьироваться изо дня в день в зависимости от объема работы и заявок сотрудников Республиканского центра социального обслуживания населения, сообщили в пресс-службе администрации города.

Группы начали свою деятельность 21 марта. В ежедневных поквартирных обходах принимают участие социальные работники, представители Центра общественной безопасности города Уфы, МЧС или Управления пожарной охраны.

Представители рабочей группы удостоверяются, что человек находится дома, а также выясняют состояние его здоровья.

В мэрии напомнили, что в Уфе работает круглосуточный колл-центр по коронавирусу — 8 -800- 250- 56- 04.