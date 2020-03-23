Фото: selfhacker.ru Работодателям Башкирии официально предложено перевести сотрудников на «удалёнку» Фото: selfhacker.ru

Республиканская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (правительство, профсоюзы, работодатели) призвала организации и учреждения по возможности разрешить сотрудникам работать из дома — в связи с профилактикой коронавируса. Ситуация в республике находится под контролем, но меры предосторожности лишними не будут, решили члены комиссии.

Удаленная работа означает выполнение трудовых обязанностей с выплатой заработной платы с соблюдением норм Трудового кодекса РФ, отмечается в сообщении.

Там, где нахождение сотрудников на рабочем месте абсолютно необходимо, предлагается обеспечить их средствами защиты, гигиены и дезинфекции, регулярно проветривать помещения, обрабатывать поверхности, к которым прикасаются люди, измерять температуру.

Нужно ограничить проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий. Рабочие совещания и конференции максимально переводятся в режим онлайн.

Сотрудники, прибывшие из-за рубежа, должны соблюдать карантин в виде самоизоляции. «Убедите их соблюдать требования безопасности и следовать рекомендациям медиков и ученых, которые доказали эффективность во всём мире», — говорится в обращении трехсторонней комиссии к работодателям.

Документ подписан вице-премьером и министром экономического развития Рустамом Муратовым, председателем Союза работодателей Айдаром Насибуллиным, и.о. председателя Федерации профсоюзов Тагиром Закировым.