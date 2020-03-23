Как Уфа из «сторожевого поста» Московского государства стала индустриальным центром страны

Как возникла Уфа, что оказало наибольшее влияние на историю развития города и какая связь придавала ему особенное положение. Об экономико-географическом состоянии столицы республики рассказала газета «Красная Башкирия» в 1942 году. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

«На днях в Институте общественных наук был заслушан интересный доклад академика Константина Воблого об экономико-географическом положении Уфы, — пишет газета 21 января 1942 года. — Город Уфа возник как один из сторожевых постов и опорных пунктов Московского государства на востоке, – указал докладчик. – Расположенная на полуострове, образованном изгибом Белой и ее притока, Уфа заняла очень благоприятное положение для этой цели».

Отмечалось, что на историю развития Уфы большое влияние оказало то, что она была построена в центре важнейших водных путей, а также превратилась в узел сухопутных путей того времени: в Казань, в Пермь, в Сибирь и в Ногайские степи (дорога из Казани в Сибирь считалась столбовой дорогой в течение всего XVII века).

Но до проведения железной дороги в конце 19 века город развивался слабо. Только в дни навигации движение пароходов оживляло здесь жизнь. Появление в Уфе весною первого парохода всегда бывало крупным событием, а с прекращением навигации жизнь снова замирала. После появления железной дороги, связавшей Уфу с центральными районами, а затем и с Сибирью, развилась торговля, поставка хлеба и сырья в центральные области России.

После Октябрьской революции и образования Башкирской АССР для развития города и всей республики открылись небывалые перспективы. Много разнообразных факторов содействовали промышленному росту Уфы, но особенно важную роль в этом сыграли постановления 16-го съезда компартии о строительстве Урало-Кузнецкого комбината, второй угольно-металлургической и машиностроительной базы, значение которой сказывалось долгие годы. В состав этой базы вошла и Башкирская республика. Открылись широкие возможности развития тяжелой промышленности (горнозаводская, машиностроительная, химическая). Связанный с их развитием приток рабочих кадров вызвал создание строительной промышленности, а также легкой и пищевой. Но если с одной стороны Уфа и Башкирия являлись западным крылом Урало-Кузнецкого комбината, то с другой они стали крайним восточным крылом «Большой Волги» и были связаны с огромным комплексом приволжских районов. «Эта двойная экономико-географическая связь придает Уфе особенное положение», — отмечают в издании.

В газете также сообщается, что «развитие гидротехнического строительства на реках Европейской части СССР приведет к тому, что Уфа будет иметь связь с крупнейшими портами СССР: Москвой, Киевом, Ленинградом, Херсоном, Архангельском. Это предсказывает в будущем для Уфы роль крупного речного порта». В 1942 году уже существовала беспересадочная пассажирская линия Москва – Уфа.

За несколько столетий со времени возникновения Уфы облик города изменился неузнаваемо. «В начале своей истории Уфа – сторожевой пост. В эпоху капитализма – торговый город. Железная дорога сделала его транспортным узлом и местом перевалки грузов. Теперь Уфа – индустриальный центр, столица орденоносной республики, центр культуры и просвещения», — констатировали в газете.

«С постройкой железных дорог на Магнитогорск, на Чкалов, Молотов, Баймак – будет дан новый мощный импульс для дальнейшего развития Уфы и перед городом откроются перспективы стать одним из крупнейших промышленных очагов СССР, таких как Харьков, Свердловск, Горький, Саратов», — резюмировал в своем докладе известный советский экономист и статистик, директор Института экономики АН УССР, академик Константин Воблый.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.