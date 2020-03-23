Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 78.04

EUR 84.15

23 марта Понедельник

Уфа   °

Молния
Круглосуточный колл-центр по коронавирусу: 8-800-201-89-03
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Как Уфа из «сторожевого поста» Московского государства стала индустриальным центром страны

ОБЩЕСТВО / Из Архива печати РБ

Как возникла Уфа, что оказало наибольшее влияние на историю развития города и какая связь придавала ему особенное положение. Об экономико-географическом состоянии столицы республики рассказала газета «Красная Башкирия» в 1942 году. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

«На днях в Институте общественных наук был заслушан интересный доклад академика Константина Воблого об экономико-географическом положении Уфы, — пишет газета 21 января 1942 года. — Город Уфа возник как один из сторожевых постов и опорных пунктов Московского государства на востоке, – указал докладчик. – Расположенная на полуострове, образованном изгибом Белой и ее притока, Уфа заняла очень благоприятное положение для этой цели».

Отмечалось, что на историю развития Уфы большое влияние оказало то, что она была построена в центре важнейших водных путей, а также превратилась в узел сухопутных путей того времени: в Казань, в Пермь, в Сибирь и в Ногайские степи (дорога из Казани в Сибирь считалась столбовой дорогой в течение всего XVII века).

Но до проведения железной дороги в конце 19 века город развивался слабо. Только в дни навигации движение пароходов оживляло здесь жизнь. Появление в Уфе весною первого парохода всегда бывало крупным событием, а с прекращением навигации жизнь снова замирала. После появления железной дороги, связавшей Уфу с центральными районами, а затем и с Сибирью, развилась торговля, поставка хлеба и сырья в центральные области России.

После Октябрьской революции и образования Башкирской АССР для развития города и всей республики открылись небывалые перспективы. Много разнообразных факторов содействовали промышленному росту Уфы, но особенно важную роль в этом сыграли постановления 16-го съезда компартии о строительстве Урало-Кузнецкого комбината, второй угольно-металлургической и машиностроительной базы, значение которой сказывалось долгие годы. В состав этой базы вошла и Башкирская республика. Открылись широкие возможности развития тяжелой промышленности (горнозаводская, машиностроительная, химическая). Связанный с их развитием приток рабочих кадров вызвал создание строительной промышленности, а также легкой и пищевой. Но если с одной стороны Уфа и Башкирия являлись западным крылом Урало-Кузнецкого комбината, то с другой они стали крайним восточным крылом «Большой Волги» и были связаны с огромным комплексом приволжских районов. «Эта двойная экономико-географическая связь придает Уфе особенное положение», — отмечают в издании.

В газете также сообщается, что «развитие гидротехнического строительства на реках Европейской части СССР приведет к тому, что Уфа будет иметь связь с крупнейшими портами СССР: Москвой, Киевом, Ленинградом, Херсоном, Архангельском. Это предсказывает в будущем для Уфы роль крупного речного порта». В 1942 году уже существовала беспересадочная пассажирская линия Москва – Уфа.

За несколько столетий со времени возникновения Уфы облик города изменился неузнаваемо. «В начале своей истории Уфа – сторожевой пост. В эпоху капитализма – торговый город. Железная дорога сделала его транспортным узлом и местом перевалки грузов. Теперь Уфа – индустриальный центр, столица орденоносной республики, центр культуры и просвещения», — констатировали в газете.

«С постройкой железных дорог на Магнитогорск, на Чкалов, Молотов, Баймак – будет дан новый мощный импульс для дальнейшего развития Уфы и перед городом откроются перспективы стать одним из крупнейших промышленных очагов СССР, таких как Харьков, Свердловск, Горький, Саратов», — резюмировал в своем докладе известный советский экономист и статистик, директор Института экономики АН УССР, академик Константин Воблый.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.

ИА «Башинформ»
Теги: Национальный архив РБ, архив печати, Уфа, история
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
ФСБ: В Уфе планировался теракт - подробности спецоперации на Демской трассе
Управление ФСБ по Башкирии сообщило подробности спецоперации на Демской трассе 21 марта. Силовикам пришлось перекрыть автодорогу, чтобы не допустить жерт
Жители Башкирии онлайн увидят концерт Башгосфилармонии и спектакль «Царская невеста»
22 марта в 19 часов жители Башкирии могут стать свидетелями спектакля «Царская невеста». Башкирский государственный театр оперы и балета приглашает зрите
В Башкирии спасенная из горящего дома женщина скончалась в машине «скорой»
Смертельный пожар в селе Приютово Белебеевского района Башкирии вспыхнул поздним вечером 21 марта. Загорелась двухкомнатная квартира жилого дома. Когда
Уфимцы просят поощрить водителя «Башавтотранса» за человечность
Пассажиры автобуса госперевозчика «Башавтотранс», который следовал по маршруту №57а, просят поощрить [премировать – [i]ред[/i].] водителя предприятия за
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть