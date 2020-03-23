В одном из районов Уфы ожидается отключение воды
В одном из районов Уфы ожидается отключение воды Фото: ИА «Башинформ»
В период с 22:00 часов 24 марта до 07:00 часов 25 марта в Уфе отключат воду по адресам:
— Детский сад №330 по улице Летчиков, 6/1;
— МБОУ Школа №128 по улице Летчиков, 8/2
— Жилые дома по улице Летчиков, 1/2, 3/2, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 6, 8, 8/1, 5, 3/1, 1/3, 2 к1, 2д, 2/1, 2/5,
— Жилой дом по улице Полковника Меликова, 16;
— Жилые дома по улице Союзная, 35, 35/1;
— Магазин «Магнит» по улице Летчиков, 3;
— Кадетский корпус по улице Летчиков, 2/4;
— «Макспром» по улице Летчиков, 2/6;
— СП «Витценмант Руссия» по улице Летчиков, 2/7;
— Учебный центр МВД по улице Летчиков, 1
— Киносъемочная по улице Летчиков, 1/1
— Авиа-парашютный центр по улице Летчиков, 1/1
— Парикмахерская по улице Летчиков, 6
— Магазин «Байрам» по улице Летчиков, 6а
— Аптека «Вита» по улице Летчиков, 6
— ВНС по улице Летчиков, 1
— КНС по улице Летчиков, 1
— «Военно-мемориальная компания» по улице Летчиков, 2
— МВД России факультет профессиональной подготовки по улице Летчиков, 2 ;
— «Жилсервис 64» по улице Летчиков, 2/7;
— Магазин «Пятерочка» по ул. Летчиков, 1;
— В/Ч №6795 по улице Летчиков, 1;
— Башкирский государственный медицинский университет по улице Летчиков, 2 .