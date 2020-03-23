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В одном из районов Уфы ожидается отключение воды

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В одном из районов Уфы ожидается отключение воды Фото: ИА «Башинформ»

В период с 22:00 часов 24 марта до 07:00 часов 25 марта в Уфе отключат воду по адресам:

— Детский сад №330 по улице Летчиков, 6/1;

— МБОУ Школа №128 по улице Летчиков, 8/2

— Жилые дома по улице Летчиков, 1/2, 3/2, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 6, 8, 8/1, 5, 3/1, 1/3, 2 к1, 2д, 2/1, 2/5,

— Жилой дом по улице Полковника Меликова, 16;

— Жилые дома по улице Союзная, 35, 35/1;

— Магазин «Магнит» по улице Летчиков, 3;

— Кадетский корпус по улице Летчиков, 2/4;

— «Макспром» по улице Летчиков, 2/6;

— СП «Витценмант Руссия» по улице Летчиков, 2/7;

— Учебный центр МВД по улице Летчиков, 1

— Киносъемочная по улице Летчиков, 1/1

— Авиа-парашютный центр по улице Летчиков, 1/1

— Парикмахерская по улице Летчиков, 6

— Магазин «Байрам» по улице Летчиков, 6а

— Аптека «Вита» по улице Летчиков, 6

— ВНС по улице Летчиков, 1

— КНС по улице Летчиков, 1

— «Военно-мемориальная компания» по улице Летчиков, 2

— МВД России факультет профессиональной подготовки по улице Летчиков, 2 ;

— «Жилсервис 64» по улице Летчиков, 2/7;

— Магазин «Пятерочка» по ул. Летчиков, 1;

— В/Ч №6795 по улице Летчиков, 1;

— Башкирский государственный медицинский университет по улице Летчиков, 2 .

ИА «Башинформ»
Теги: отключение воды
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