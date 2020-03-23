В Башкирии продолжаются онлайн-лекции для пожилых по проблемам коронавируса

Завтра, 24 марта, в 15:00 пройдет очередной эфир онлайн-лектория «Гражданского университета Единой России» по актуальным проблемам коронавируса. Тема лекции — «Потребительский дефицит товаров защиты и работа по изоляции граждан, прибывших из-за рубежа». Спикерами выступят директор Республиканского центра социального обслуживания населения Зульфира Маскулова, председатель Башкирской Торговой Ассоциации Фарит Гиндуллин, директор Центра общественной безопасности города Уфы Александр Овчинников. Присоединиться к видеошколе может любой желающий — трансляции проходят на YouTube-канале регионального отделения партии. Там же можно посмотреть и записи прошедших лекций. У всех слушателей будет возможность задавать вопросы в онлайн режиме.

В пресс-службе регионального отделения партии агентству «Башинформ» рассказали, что 26 марта онлайн-эфир будет посвящен защите детей от коронавируса. На вопросы ответят депутат Госсобрания республики Римма Утяшева, заместитель мэра Уфы Алина Сулейманова и главный врач детской поликлиники №2 Эльвира Бикметова. 31 марта на лектории будут рассмотрены вопросы организации отдыха во время карантина.