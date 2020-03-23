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Стало известно, куда исчезла Куница, сидящая около Театра оперы и балета

ОБЩЕСТВО
Фото: Станислав Шахов

Стало известно, куда исчезла Куница, сидящая около Театра оперы и балета Фото: Станислав Шахов

В Уфе снова исчез арт-объект — уфимская Куница. Изначально она была установлена сидящей на скамейке возле ГКЗ «Башкортостан». Последним местом ее пребывания была улица Ленина у входа в Театр оперы и балета.

«Ее попортили вандалы — пытались оторвать от скамейки. Поэтому ее забрали на реставрацию, сейчас уже отремонтировали. Сегодня вечером или завтра утром она вернется на площадь у ГКЗ «Башкортостан», — сообщили в администрации Кировского района г. Уфы.

Напомним, скамейка с символом города появилась в честь 100-летия республики и вызвала оживленные обсуждения в соцсетях.

ИА «Башинформ»
Теги: куница, арт-объекты
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