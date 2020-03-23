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23 марта Понедельник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Поликлиники приостанавливают диспансеризацию из-за коронавируса

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Поликлиники приостанавливают диспансеризацию из-за коронавируса Фото: ИА «Башинформ»

Поликлиники приостанавливают диспансеризацию взрослого населения из-за коронавируса. Такое решение в понедельник, 23 марта, приняло правительство РФ. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории РФ временно приостановить проведение Всероссийской диспансеризации взрослого населения РФ», — говорится в документе.

Напомним, с сегодняшнего дня в республике закрывают﻿ все бассейны и кинотеатры, а массовые мероприятия ограничат 50 участниками. Это предусматривают поправки в соответствующий Указ Главы республики. Об этом было сказано на оперативном совещании в правительстве региона.

«Мы приняли ряд решений по введению изменений в Указ о статусе повышенной готовности. Количество собирающихся на мероприятиях ограничиваем с 250 до 50 человек. Далее, закрываем на территории республики все бассейны. Надо открыть дополнительно два обсерватора на границе с регионом. Один на границе с Татарстаном, второй на границе с Челябинской областью. А также с 14 часов сегодня закрываем все кинотеатры, – заявил Радий Хабиров. — Вполне возможно, по ходу развития ситуации мы будем принимать дополнительные ограничивающие меры. Поэтому я прошу жителей республики относиться к этому с пониманием».

ИА «Башинформ»
Теги: здравоохранение, диспансеризация, коронавирус
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