Поликлиники приостанавливают диспансеризацию из-за коронавируса

Напомним, с сегодняшнего дня в республике закрывают ﻿ все бассейны и кинотеатры, а массовые мероприятия ограничат 50 участниками. Это предусматривают поправки в соответствующий Указ Главы республики. Об этом было сказано на оперативном совещании в правительстве региона.

«В целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории РФ временно приостановить проведение Всероссийской диспансеризации взрослого населения РФ», — говорится в документе.

Поликлиники приостанавливают диспансеризацию взрослого населения из-за коронавируса. Такое решение в понедельник, 23 марта, приняло правительство РФ. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

ИА «Башинформ»

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