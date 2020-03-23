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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Это явный недогляд со стороны школы: Радий Хабиров о банде уфимских подростков А.У.Е

ОБЩЕСТВО
Фото: стоп-кадр видео БСТ

Это явный недогляд со стороны школы: Радий Хабиров о банде уфимских подростков А.У.Е Фото: стоп-кадр видео БСТ

Сегодня на оперативном совещании в правительстве глава региона Радий Хабиров выразил крайнее возмущение выявленным фактом агрессивных действий подростков в одном из торговых центров Уфы.

Ранее журналисты БСТ в своем сюжете рассказали о банде уфимских школьников, которые под девизом «А.У.Е.» («арестантский уклад един») запугивают прохожих, вымогают деньги, нападают на сверстников, воруют в магазинах. Так, камера зафиксировала избиение агрессивными подростками юных воспитанников одной из танцевальных школ в лайфстайл центре «Башкирия». На маленьких хулиганов жалуются родители, арендаторы комплекса. Нарушителей забирают, но они вновь возвращаются. В торговом комплексе орудуют как минимум две банды школьников.

﻿«Я предельно возмущен этой историей. Делаю замечание вам, как министру, — обратился глава региона к вице-премьеру Иреку Сагитову. — Разберитесь с этим делом. Если возбуждено уголовное дело, доведите до конца. Найдите этих ребят, вычистите торговый центр, вытряхните оттуда этих негодяев, разберитесь, из каких они школ. Если надо, отправляйте туда опергруппу. Может, не в одном ТЦ такое творится».
Также Радий Хабиров поручил усилить внимание за подростками со стороны школ.

﻿«Пока шакалятами не выросли, надо ими заниматься, — адресовал он свое поручение министру образования Айбулату Хажину. — Это явный недогляд со стороны школы. Если эта зараза корни пустила в школе, буду в первую очередь наказывать директоров школ. Выгонять их за это надо. Это — подростки, совсем дети еще. Они, возможно, из нормальных семей».

ИА «Башинформ»
Теги: подростки, хулиганство
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